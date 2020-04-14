Эксперт: если Европа снимает карантин, значит, на то есть причины

Ряд европейских стран начал ослаблять карантинные меры. При этом в большинстве стран, несмотря на снижение числа новых случаев, по-прежнему очень много заболевших и летальных исходов.

Причину таких опрометчивых решений оценил депутат ГД ФС РФ, заместитель председателя комитета ГД по охране здоровья Леонид Огуль.

"Я могу предположить, что, наверное, у них на это есть свои основания. Учитывая, что в Европе это раньше все началось на 2-3 месяца. Значит, есть какие-то заключения их специалистов, их ученых, которые дают свое развитие событий. С этим, наверное, связано. Даже в нашей стране не во всех регионах такая ситуация. Где-то надо вводить более жесткие меры, где-то могут себе позволить другие меры", — отметил депутат.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Дании заявили о готовности снять еще больше ограничений. Со вторника в стране начал работать общественный транспорт, с завтрашнего дня откроются детские сады, чтобы часть граждан смогла вернуться на рабочие места. Послабление карантина ожидается и в Италии. 14 апреля в стране открылись книжные магазины и другие магазины с товарами не первой необходимости.