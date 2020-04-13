В Италии готовятся открыть магазины с книгами и детской одеждой

Несмотря на ситуацию с распространением коронавируса власти Италии намерены разрешить во вторник, 14 апреля, открытие книжных магазинов, а также других точек, в том числе по продаже детской одежды. Производства при этом продолжат быть закрытыми.

Решение итальянского премьер-министра Джузеппе Конте уже раскритиковали власти нескольких областей. Губернатор Ломбардии говорит, что книжные магазины в его сильно пострадавшем регионе останутся закрытыми, в то время как глава Лигурии хочет, чтобы некоторые строительные площадки вновь открылись, сообщает Daily Mail.

Коронавирус в Италии

Италия находится на общенациональном карантине с 9 марта, дольше, чем любая другая европейская страна. Ограничительные меры будут действовать минимум до 3 мая.

Вчерашнее число погибших в Италии составило 431 человек, что является самым низким показателем с 19 марта. За последнюю неделю число новых случаев заболевания увеличилось примерно на 2-3 процента в день по сравнению с обычными 20-25 процентами на пике кризиса.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Испании работники некоторых секторов экономики вернулись из режима самоизоляции на свои места.