В Дании заявили о готовности снять еще больше ограничений

Власти Дании намерены еще ослабить меры, принятые ранее для противостояния распространению коронавируса. Со вторника в стране начал работать общественный транспорт, с завтрашнего дня откроются детские сады, чтобы часть граждан смогла вернуться на рабочие места.

Премьер-министр страны Метте Фредериксен заявила, что Дания будет "открываться" постепенно. На принятие решения о снятии первого блока ограничительных мер повлияли заявления Министерства здравоохранения страны, согласно которым ситуация с коронавирусом развивается в положительном ключе. Премьер также отметила, что власти готовы будут заново ввести ограничительные меры, если обстановка ухудшится.

Коронавирус в Дании

Дания была одной из первых стран, где ввели режим самоизоляции. Положительная динамика с числом зараженных стала наблюдаться в последние две недели. Всего в стране было выявлено более 6,4 тыс. случаев заражения. Не менее 290 человек стали жертвами заболевания.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что власти Италии приняли решение о снятии ряда ограничений.