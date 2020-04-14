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В Белоруссии уровень заболеваемости COVID-19 превысил среднемировой

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

По данным агентства Worldometers, в Белоруссии уровень заражения коронавирусом из расчета на миллион населения выше, чем в среднем в мире.

В республике, по последним данным, зарегистрировано более 2,5 тысячи случаев инфицирования COVID-2019. В пересчете на миллион жителей уровень заболеваемости составил 273.

При этом средний мировой показатель — 238 зараженных/миллион населения.

Для сравнения:

  • в России этот показатель — 108 зараженных/ миллион.

Статистика коронавируса в Белоруссии

По состоянию на 14 апреля, в стране зарегистрировано:

  • заражений — 2919;
  • летальных исходов — 29;
  • выздоровлений — 203.
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