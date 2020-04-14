По данным агентства Worldometers, в Белоруссии уровень заражения коронавирусом из расчета на миллион населения выше, чем в среднем в мире.
В республике, по последним данным, зарегистрировано более 2,5 тысячи случаев инфицирования COVID-2019. В пересчете на миллион жителей уровень заболеваемости составил 273.
При этом средний мировой показатель — 238 зараженных/миллион населения.
Для сравнения:
По состоянию на 14 апреля, в стране зарегистрировано:
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.