В Белоруссии уровень заболеваемости COVID-19 превысил среднемировой

По данным агентства Worldometers, в Белоруссии уровень заражения коронавирусом из расчета на миллион населения выше, чем в среднем в мире.

В республике, по последним данным, зарегистрировано более 2,5 тысячи случаев инфицирования COVID-2019. В пересчете на миллион жителей уровень заболеваемости составил 273.

При этом средний мировой показатель — 238 зараженных/миллион населения.

Для сравнения:

в России этот показатель — 108 зараженных/ миллион.

Статистика коронавируса в Белоруссии

По состоянию на 14 апреля, в стране зарегистрировано: