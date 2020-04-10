Белоруссия призывает ЕАЭС отказаться от доллара

Экономику стран Евразийского экономического союза необходимо освободить от доллара. Вместо этого требуется увеличить ценообразование и расчеты в национальных валютах.

Такое мнение высказал премьер Белоруссии Сергей Румас.

"Нужно быть готовыми к оперативному решению вопросов, которые в ранее комфортных условиях мы оставляли на потом. Следует нацелиться на серьезную дедолларизацию экономики союза, кардинально увеличив формирование цен и расчетов за поставляемые в рамках рынка ЕАЭС товары и услуги в национальных валютах. Особенно это касается топливо-энергетических и сырьевых товаров", — подчеркнул белорусский премьер.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Белоруссия ожидает финансовой помощи от Евросоюза. Не исключено, что страна получит до 60 миллионов евро. Эти деньги будут направлены на борьбу с коронавирусом.

В начале февраля в государствах Евразийского экономического союза начали действовать новые правила провоза наличных средств через границу. Так, физлицам нужно будет не только декларировать перевозимые деньги, если их размер составляет более 100 тысяч долларов, но также подтверждать происхождение средств.