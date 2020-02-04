В ЕАЭС начали действовать новые правила перевоза денег за рубеж

В государствах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) начали действовать новые правила провоза наличных средств через границу. Они касаются граждан.

Так, физлицам нужно будет не только декларировать перевозимые деньги, если их размер составляет более 100 тысяч долларов, но также подтверждать происхождение средств.

Требование также касается чеков, векселей и неименных ценных бумаг, которые можно обналичивать, пояснили в Федеральной таможенной службе.

Как пишет РИА "Новости", для объяснения происхождения денег потребуется представить документы банка о совершении конверсионных операций, снятии средств со счета, получении кредита либо документацию, подтверждающую осуществление гражданско-правовых сделок (к примеру, наследования или дарения).