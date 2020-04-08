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Источник Правда.Ру

Белоруссия может получить от Евросоюза до 60 млн евро

Мир

До 60 миллионов евро могут выделить Белоруссии. Эти средства пойдут на борьбу с коронавирусом.

Средства планирует выделить Евросоюз. К нему за помощью обратилась Белоруссия.

"Белоруссия попросила помощь для своей системы здравоохранения и чтобы бороться с макроэкономическим воздействием этой ситуации. Также они просили о финансовой помощи. Мы сейчас смотрим, как мы можем ответить на этот запрос, рассматривая в особенности экономическую помощь для системы здравоохранения и гражданского общества. Общий объем этой помощи еще не определен, но он может быть около 60 миллионов евро", — пояснил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Стоит отметить, что сейчас в Белоруссии зафиксировано 1066 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки число новых инфицированных увеличилось на 205 человек. Как сообщил белорусский Минздрав, у большинства пациентов заболевание протекает в легкой форме, а 33 инфицированным требуется искусственная вентиляция легких. С коронавирусом в стране борются порядка 25 тысяч медиков.

Темы евросоюз белоруссия коронавирус жозеп боррель
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