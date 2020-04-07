Психоз на фоне пандемии: в Британии вандалы громят вышки 5G

В Великобритании вандалы открыли охоту на телекоммуникационные вышки сети 5G, мотивируя устраиваемые погромы тем, что они "отсасывают воздух из легких", тем самым "помогая распространению коронавируса".

В Британии горит вышка 5G

Об этом сегодня сообщает The Guardian.

По информации издания, за сутки повреждено как минимум 20 вышек.

"Сигналом к началу вандализма стало выступление в эфире одной крохотной радиостанции некоей медсестры из городского госпиталя, которая поведала о связи "китайской технологии и китайского вируса". Есть предположение, что начинает сбываться предупреждение, высказанное Нью-Йорк Таймс еще в прошлом году: фейки, распространяемые российскими пропагандистами о том, что 5G приводит к раку мозгу, бесплодию, болезни Альцгеймера, аутизму завладевают умами британцев и вызывают панику, толкающую их на странные поступки. Такие, как поджог сотовых вышек в Мерсисайде", — пишет The Guardian.

Британцы рискуют остаться без связи

Акты вандализма против вышек начались на прошлой неделе в пригороде Ливерпуля и на Востоке Англии. При этом большая часть сломанных вышек не была оборудована этой технологией из-за медленного внедрения сетей 5G в стране, так что поломки привели к сбоям в работе сетей 3G и 4G.

Британские операторы связи выпустили обращение к клиентам, отметив, что нападения на вышки вредят работе критически важной инфраструктуры.