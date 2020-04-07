В Великобритании вандалы открыли охоту на телекоммуникационные вышки сети 5G, мотивируя устраиваемые погромы тем, что они "отсасывают воздух из легких", тем самым "помогая распространению коронавируса".
Об этом сегодня сообщает The Guardian.
"Сигналом к началу вандализма стало выступление в эфире одной крохотной радиостанции некоей медсестры из городского госпиталя, которая поведала о связи "китайской технологии и китайского вируса". Есть предположение, что начинает сбываться предупреждение, высказанное Нью-Йорк Таймс еще в прошлом году: фейки, распространяемые российскими пропагандистами о том, что 5G приводит к раку мозгу, бесплодию, болезни Альцгеймера, аутизму завладевают умами британцев и вызывают панику, толкающую их на странные поступки. Такие, как поджог сотовых вышек в Мерсисайде", — пишет The Guardian.
Акты вандализма против вышек начались на прошлой неделе в пригороде Ливерпуля и на Востоке Англии. При этом большая часть сломанных вышек не была оборудована этой технологией из-за медленного внедрения сетей 5G в стране, так что поломки привели к сбоям в работе сетей 3G и 4G.
Британские операторы связи выпустили обращение к клиентам, отметив, что нападения на вышки вредят работе критически важной инфраструктуры.
"Вандалы разрушают технологии, крайне полезные в условиях пандемии, позволяющие поддерживать связь с миром, оставаясь при этом дома".
Пока решили защитить только детей и подростков.