Коронавирус победил геополитику: коалиция НАТО покидает Ирак

Коронавирус сделал то, чего не могли добиться дипломаты и военные — коалиция НАТО выводит войска из Ирака.

Войска, участвующие в Шаммальской операции по борьбе с ИГИЛ, будут немедленно репатриированы.

Об этом сегодня сообщает французское издание Figaro.

"Франция выведет свои войска из Ирака, где они участвовали в учебных миссиях, сообщил в среду французский Генштаб. Причина для возвращения военных на родину — пандемия коронавируса. В координации с правительством Ирака коалиция НАТО приняла решение временно приостановить свою деятельность по подготовке иракских сил безопасности", — цитирует газета текст заявления французского Генштаба.

Французские солдаты возвращаются домой из Ирака

Уже начато перемещение французского военного контингента из Ирака — домой возвращаются 200 военнослужащих.

"Начиная с этого четверга — 25 марта (дата начала вывода войск — прим. ред) в Ираке временно не будет войск Шаммала", — заявил полковник Фредерик Барбри, представитель французского Генерального штаба.

США и их союзники по НАТО сокращают свой контингент в Ираке

К слову, США уже с конца прошлой недели сокращает присутствие в Ираке своего военного контингента. Аналогичным образом действуют Великобритания и Чехия.

Напомним, что после убийства американцами иракского генерала Касема Сулеймани, парламент страны проголосовал за уход из Ирака иностранных войск, в том числе 5,2 тысяч американских солдат.

Однако, президент Трамп (из-за приказа которого "вся эта каша" заварилась) предпочел обострение отношений выводу войск США. И вот теперь коронавирус заставил-таки руководство НАТО изменить свою позицию по Ираку.