Президент Ирана Хасан Роухани сообщил Соединенным Штатам, что вывод их войск поможет как восстановить региональную безопасность, так и послужит собственным интересам Вашингтона.
Роухани заметил, что отсутствие безопасности, которое в настоящее время наблюдается в регионе, угрожает Азии, Европе и даже самой Америке, поскольку это может привести к разного рода инцидентам.
"Восстановите эту систему безопасности. Мы хотим, чтобы вы покинули этот регион не путем войны, а мудрым шагом. Идите по пути, который принесет пользу региону и всему миру", — обратился президент к США и европейским странам.
Он также коснулся недавних ракетных ударов Исламской Республики по американским базам в Западном и Северном Ираке, которые были нанесены в качестве возмездия за убийство США генерала Касема Сулеймани.
"Наш народ и весь мир должны быть уверены, что этот инцидент никогда не повторится", — заявил президент Хасан Роухани.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.