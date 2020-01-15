Роухани призывает США к мудрому шагу - покинуть регион

Президент Ирана Хасан Роухани сообщил Соединенным Штатам, что вывод их войск поможет как восстановить региональную безопасность, так и послужит собственным интересам Вашингтона.

Роухани заметил, что отсутствие безопасности, которое в настоящее время наблюдается в регионе, угрожает Азии, Европе и даже самой Америке, поскольку это может привести к разного рода инцидентам.

"Восстановите эту систему безопасности. Мы хотим, чтобы вы покинули этот регион не путем войны, а мудрым шагом. Идите по пути, который принесет пользу региону и всему миру", — обратился президент к США и европейским странам.

Он также коснулся недавних ракетных ударов Исламской Республики по американским базам в Западном и Северном Ираке, которые были нанесены в качестве возмездия за убийство США генерала Касема Сулеймани.