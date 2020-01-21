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Автор Любовь Степушова

После убийства Сулеймани США боятся терактов

Мир » Северная Америка » США и Канада

Дональда Трампа упрекали, что он ограничивается риторикой и не действует. Но теперь он совершил более чем решительное действие: убил официальное лицо — иранского генерала Касема Сулеймани.


Трамп сказал — Трамп сделал. Он развалит Америку?

Почему была выбрана эта цель и какие планы за ней стояли, обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказал директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

— Валерий Николаевич, давайте поговорим, как сейчас модно говорить, об иранском кейсе. В последнее время мы видим значительное обострение обстановки на Ближнем Востоке, вызванное прежде всего убийством американцами иранского генерала Касема Сулеймани, ответом Ирана — бомбардировками американских баз в Ираке — и последовавшей сразу же за этим неожиданной катастрофой украинского самолета из-за ошибочного удара иранских ПВО.

Все это вкупе вызывает много вопросов. В этой ситуации многие политики и политологи даже в самих Соединенных Штатах обвиняют именно Дональда Трампа. Почему все-таки Трамп решил нанести смертельный удар по официальному лицу, хотя, в общем-то, такие открытые диверсионные действия не принято проводить в современном мире?

Трамп от риторики перешел к действиям?

— Всему этому есть свои объяснения. Давайте посмотрим, что все время пребывания Трампа в Белом доме его постоянно упрекали за внешнеполитическую риторику. Это было практически по любому вопросу:

  • по Северной Корее,
  • либо по проблемам, которые возникали с союзниками по НАТО,
  • либо по Западному полушарию и т. д.

Трамп ведь, в общем, ограничивался одной только риторикой (жесткой, очень громкой, демонстративной, но все-таки риторикой) и не позволял себе какие-то действия.

Хотя многие считали, что риторика в начале его президентства в отношении Северной Кореи может закончиться чем-то нехорошим, но этого не происходило.

То, что произошло, — пожалуй, первый серьезный поступок Трампа во внешней политике, первое решительное действие.

Да причем такого масштаба и такого резонанса, что это сказалось на всей международной обстановке, которая непосредственно формировалась.

Почему это случилось? Если говорить о предыстории, то в отношениях США и Ирана давняя нелюбовь, которая восходит к временам, наверно, антишахской революции и становления режима аятоллы в Иране. И с тех пор у Соединенных Штатов Америки довольно-таки стойкая неприязнь этого политического режима и этого государства в целом. Американцы постоянно сыпали в адрес Ирана обвинениями в том, что он поддерживает терроризм, преследует политических заключенных и т. д. И это все тянется в течение десятилетий.

Почему было принято решение о ликвидации Сулеймани

Спусковым крючком последних событий являлась атака Ирана на американское посольство в Багдаде и разведданные, которые легли на стол Трампа, о том, что Иран готовит еще какие-то акции в отношении американских дипломатов. И руководил этими самыми акциями как раз генерал Сулеймани.

Вот здесь есть очень много всяких загадок. Но давайте не будем говорить о загадках, а поговорим о том, что действительно доподлинно известно.

Все эти факты легли на стол Трампа, и нынешний государственный секретарь США Помпео очень настаивал на том, чтобы предпринять какие-то решительные действия по обезглавливанию намерений Ирана в отношении американских дипломатов.

Ну а что значит обезглавливание? Это как раз нанесение удара по штабу, по руководителю этих операций, каким и был Сулеймани. Стоило это делать или не стоило? Большинство американцев и Трамп считают и убеждены, что это стоило делать, потому что таким образом предотвращены какие-то более худшие террористические акты.

Прав или не прав Трамп? Мнения американцев

Многие (и, конечно, демократы) считают, что вряд ли так стоило поступать, потому что такими действиями Трамп поставил под удар всю Америку. Всю Америку потому, что два государства уже обменялись военными ударами.

Но все ждут и еще чего-то другого. Все ждут каких-то терактов, которые могут случиться — не сегодня, не завтра, но, может быть, через полгода или еще позже. И многие будут искать истоки произошедшего в этой истории. Поэтому, конечно, такими действиями, мягко говоря, слишком смелыми, слишком решительными, импульсивный Трамп поставил Америку под удар.

Трамп поставил Америку на очень тревожное ожидание.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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