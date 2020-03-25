Экономику США простимулируют на два триллиона долларов

Белый дом и лидеры Сената договорились о сумме, которая поддержит экономику США. Коронавирус обойдется стране в два триллиона долларов.

На эти средства создадут кредитную программу для малых предприятий, помогут рядовым гражданам, оказавшимся в сложной ситуации, создадут фонд для промышленности, наполнят экономику капиталом.

Сумму должны утвердить в Конгрессе. Ранее говорилось, что речь пойдет о шести триллионах долларов.

Напомним, что компании США резко выросли в цене. Промышленный индекс Dow Jones увеличился сразу на 11,3% процента, что стало максимальным значением с 1933 года, передает The Wall Street Journal.