Белый дом и лидеры Сената договорились о сумме, которая поддержит экономику США. Коронавирус обойдется стране в два триллиона долларов.
На эти средства создадут кредитную программу для малых предприятий, помогут рядовым гражданам, оказавшимся в сложной ситуации, создадут фонд для промышленности, наполнят экономику капиталом.
Сумму должны утвердить в Конгрессе. Ранее говорилось, что речь пойдет о шести триллионах долларов.
Напомним, что компании США резко выросли в цене. Промышленный индекс Dow Jones увеличился сразу на 11,3% процента, что стало максимальным значением с 1933 года, передает The Wall Street Journal.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.