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Компании США рекордно выросли в цене

Экономика

Меры по стимулированию экономики США, скорое принятие которых ожидали инвесторы, привели к стремительному рекордному росту на биржах.

Так, промышленный индекс Dow Jones увеличился сразу на 11,3% процента, что стало максимальным значением с 1933 года, передает The Wall Street Journal.

Два других важнейших индекса Америки — S&P 500 и Nasdaq, объединяющих самые крупные компании страны, — выросли на 9,38% и 8,12% соответственно.

Эта динамика отмечается после двухнедельного обвала, в процессе которого индексы потеряли весь свой рост с даты вступления на пост президента Дональда Трампа.

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