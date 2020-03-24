Режим ЧП частично вводят в Киргизии

В нескольких городах Киргизии планируют ввести режим чрезвычайного положения. Он начнет действовать с 25 марта.

Такое заявление сделали в штабе по борьбе с коронавирусом республики.

"С 25 марта на территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада Ноокатского, Кара-Суйского и Сузакского районов вводится чрезвычайное положение", — сообщили в штабе.

Режим ЧП продлится до 15 апреля. В это время в указанных городах и районах создадут комендатуры.

Напомним, что с 23 марта страна закрыла границы. Ранее в Киргизии была объявлена чрезвычайная ситуация.