В нескольких городах Киргизии планируют ввести режим чрезвычайного положения. Он начнет действовать с 25 марта.
Такое заявление сделали в штабе по борьбе с коронавирусом республики.
"С 25 марта на территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада Ноокатского, Кара-Суйского и Сузакского районов вводится чрезвычайное положение", — сообщили в штабе.
Режим ЧП продлится до 15 апреля. В это время в указанных городах и районах создадут комендатуры.
Напомним, что с 23 марта страна закрыла границы. Ранее в Киргизии была объявлена чрезвычайная ситуация.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.