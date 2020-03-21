Режим ЧС введен в Киргизии из-за COVID-19

Киргизские власти сообщили о введении режима ЧС по всей стране в связи с распространением коронавируса нового типа.

"В соответствии с предложением Совета безопасности Киргизии правительство вводит на территории страны режим чрезвычайной ситуации", - сказано в сообщении пресс-службы кабмина Киргизии.

Ранее Совет безопасности Киргизии рекомендовал главе правительства ввести режим чрезвычайного положения.