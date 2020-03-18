Сотни украинцев пешком идут домой из Венгрии

Пешком добираться до украинско-венгерской границы пришлось гражданам Незалежной, чтобы вернуться домой. Вынужденный марш-бросок совершили более 400 заробитчан.

Об этом сообщил Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины, на своей странице в Facebook.

Однако непосредственно на границе путешественников ждал еще один сюрприз: пешком они не могли пересечь границу: между странами только автомобильный пункт пропуска.

"Нашему посольству в Венгрии и консульству в Ниредьгазе удалось договориться и наладить с пограничниками эффективный механизм возвращения домой: с украинской стороны приезжают такси или индивидуальные перевозчики, венгерские пограничники собирают украинцев на своей стороне, они подсаживаются в машину, пересекают границу и возвращаются домой", — сообщил Кулеба.

По его словам, люди на пункт пропуска все еще продолжают приходить.

Напомним, что ранее, как рассказывала "Правда.Ру", гражданам Украины, которые находились на заработках в Польше, чтобы попасть на родину, пришлось буквально штурмовать границу.