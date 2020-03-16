Многокилометровые пробки, образовавшиеся вчера, 15 марта, на границе Украины и Польши, за ночь не только не "рассосались", но и заметно увеличились. В них застряли украинцы, которые решили вернуться на родину из-за распространяющегося по Европе коронавируса.
Решение заробитчан, впрочем, не совсем добровольное — из-за остановки предприятий в странах ЕС начались массовые сокращения, которые коснулись в первую очередь гастарбайтеров. Многие надеялись пересечь границу до того, как 17 марта Украина введет запрет на автобусное сообщение.
Об этом сообщает украинский портал strana. ua.
По данным издания, в ночь с 14 на 15 марта границу между странами закрыла Польша. Сейчас работают только 3 пункта пропуска — Дорогуск-Ягодин, Корчова-Краковец и Гребенне-Рава Русская. На всех остальных (таковых 5 — прим. ред) введен карантин, который продлится как минимум 14 дней.
Те, кто сейчас стоит в приграничных пробках, сообщают:
"Машины "застревают" там часов на 14-16, с автобусами все еще сложнее".
"Из-за бардака через границу пропускают всех подряд, в том числе людей с температурой", — рассказывают очевидцы.
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