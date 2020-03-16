Потерявшие работу украинские гастарбайтеры штурмуют границу

Многокилометровые пробки, образовавшиеся вчера, 15 марта, на границе Украины и Польши, за ночь не только не "рассосались", но и заметно увеличились. В них застряли украинцы, которые решили вернуться на родину из-за распространяющегося по Европе коронавируса.

Решение заробитчан, впрочем, не совсем добровольное — из-за остановки предприятий в странах ЕС начались массовые сокращения, которые коснулись в первую очередь гастарбайтеров. Многие надеялись пересечь границу до того, как 17 марта Украина введет запрет на автобусное сообщение.

Об этом сообщает украинский портал strana. ua.

Откуда взялся приграничный коллапс

По данным издания, в ночь с 14 на 15 марта границу между странами закрыла Польша. Сейчас работают только 3 пункта пропуска — Дорогуск-Ягодин, Корчова-Краковец и Гребенне-Рава Русская. На всех остальных (таковых 5 — прим. ред) введен карантин, который продлится как минимум 14 дней.

Те, кто сейчас стоит в приграничных пробках, сообщают:

"Машины "застревают" там часов на 14-16, с автобусами все еще сложнее".

Многие так спешат домой, пишет strana. ua, что буквально берут границу штурмом.