Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Потерявшие работу украинские гастарбайтеры штурмуют границу

Мир » Бывший СССР » Украина

Многокилометровые пробки, образовавшиеся вчера, 15 марта, на границе Украины и Польши, за ночь не только не "рассосались", но и заметно увеличились. В них застряли украинцы, которые решили вернуться на родину из-за распространяющегося по Европе коронавируса.

Решение заробитчан, впрочем, не совсем добровольное — из-за остановки предприятий в странах ЕС начались массовые сокращения, которые коснулись в первую очередь гастарбайтеров. Многие надеялись пересечь границу до того, как 17 марта Украина введет запрет на автобусное сообщение.

Об этом сообщает украинский портал strana. ua.

Откуда взялся приграничный коллапс

По данным издания, в ночь с 14 на 15 марта границу между странами закрыла Польша. Сейчас работают только 3 пункта пропуска — Дорогуск-Ягодин, Корчова-Краковец и Гребенне-Рава Русская. На всех остальных (таковых 5 — прим. ред) введен карантин, который продлится как минимум 14 дней.

Те, кто сейчас стоит в приграничных пробках, сообщают:

"Машины "застревают" там часов на 14-16, с автобусами все еще сложнее".

Многие так спешат домой, пишет strana. ua, что буквально берут границу штурмом.

"Из-за бардака через границу пропускают всех подряд, в том числе людей с температурой", — рассказывают очевидцы.

Темы польша украина границы гастарбайтеры
Новости Все >
Трое взрослых и четверо детей погибли в пожаре в Иркутской области
Брокеры: готовьтесь заработать на продаже долларов
Потерявшие работу украинские гастарбайтеры штурмуют границу
Эпидемия коронавируса в Китае: статистика за сутки
"Офицеры России": Терешкова озвучила то, о чем думают миллионы
Ксения Собчак намерена в эфире Первого канала "оживить" Юлию Началову
В Подмосковье и Вологде, провалившись под лед, погибли дети
ВОЗ: 11 тысяч человек заразились коронавирусом в мире за сутки
Минпромторг исключил закрытие магазинов в России
Володин рассказал о выступлении Путина в Госдуме
Последние материалы
Трое взрослых и четверо детей погибли в пожаре в Иркутской области
Брокеры: готовьтесь заработать на продаже долларов
Потерявшие работу украинские гастарбайтеры штурмуют границу
Эпидемия коронавируса в Китае: статистика за сутки
"Офицеры России": Терешкова озвучила то, о чем думают миллионы
Ксения Собчак намерена в эфире Первого канала "оживить" Юлию Началову
В Подмосковье и Вологде, провалившись под лед, погибли дети
ВОЗ: 11 тысяч человек заразились коронавирусом в мире за сутки
Эксперты рассказали, как не заразиться коронавирусом через деньги
Минпромторг исключил закрытие магазинов в России
Популярное
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна выложила в Сеть интимный снимок

Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.

Молодая жена Петросяна выложила в Сеть интимный снимок
Почему в России нет паники из-за пандемии коронавируса
Общество
Почему в России нет паники из-за пандемии коронавируса
Новости Украины
Местонахождение сбежавшего Порошенко СМИ "сдали" адвокаты
Общество
Не любят свою страну: Терешкова "припечатала" тех, кто устроил травлю
Любовь Степушова Почему в России нет паники из-за пандемии коронавируса Любовь Степушова Василий Амирджанов Вувузелы стабильности: оппозиция требует детерешковизации Василий Амирджанов Петр Дерябин Копирование лекарств поможет пережить санкции Петр Дерябин
Комментарии
ВОЗ: 11 тысяч человек заразились коронавирусом в мире за сутки
Эксперты рассказали, как не заразиться коронавирусом через деньги
Российские аналитики по Казахстану подкуплены
СМИ: обессиленного Яценюка вели под руки до клиники в Киеве
Путин не планирует покидать Россию в ближайшее время
Волочкова оскорбила журналистку за вопрос о сухом льде
Не любят свою страну: Терешкова "припечатала" тех, кто устроил травлю
Почему в России нет паники из-за пандемии коронавируса
Не любят свою страну: Терешкова "припечатала" тех, кто устроил травлю
СМИ: обессиленного Яценюка вели под руки до клиники в Киеве
Белоруссия шантажирует Кремль "проигранной войной"
Белоруссия шантажирует Кремль "проигранной войной"
Белоруссия шантажирует Кремль "проигранной войной"
Белоруссия шантажирует Кремль "проигранной войной"
В Польше предсказали распад России в 2025 году. Но это не самое плохое
Почему в России нет паники из-за пандемии коронавируса
Почему в России нет паники из-за пандемии коронавируса
Почему в России нет паники из-за пандемии коронавируса
Почему в России нет паники из-за пандемии коронавируса
Белоруссия шантажирует Кремль "проигранной войной"
Белоруссия шантажирует Кремль "проигранной войной"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ