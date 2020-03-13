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Источник Правда.Ру

Китай: коронавирус в Ухань могли завезти из США

Мир

Заявление, сделанное пресс-секретарем МИД КНР Чжао Лицзянь от имени внешнеполитического ведомства Китая, ставит под сомнение выводы эпидемиологов о том, что коронавирус людям "подарили" змеи или летучие мыши.

"Коронавирус, как оказалось, мог быть завезен в Ухань из США американскими военными", — написал Чжао Лицзянь в Twitter, комментируя таким образом заявление Роберта Редфилда.

О чем "проболтался" американский чиновник

По словам главы американского Центра по предупреждению и контролю заболеваний, в США было зафиксировано несколько случаев, когда у людей, которые якобы скончались от гриппа, после смерти был обнаружен коронавирус COVID-19. И было это до того, как он был обнаружен в Ухани.

"Центр по контролю заболеваний США был самим собой пойман на месте преступления. Когда нулевой пациент зафиксирован в США? Сколько людей было заражено? В каких больницах?США должны объясниться!" — потребовал представитель МИД Китая.

И добавил, что, по имеющимся сведениям, в Америке за сезон гриппом переболели 34 млн человек и 20 тыс. погибли. И было это осенью. А в китайском Ухане коронавирус "объявился" в конце декабря.

На текущий момент в мире 135784 человек заразились COVID-19. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса и предупредила, что ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

Темы сша пандемия мид китая коронавирус
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