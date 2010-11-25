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Источник Правда.Ру

В Китае назвали предполагаемый источник коронавируса

Мир

Министерство науки и техники Китайской Народной Республики определило наиболее вероятный источник нового типа коронавирусной инфекции.

"С точки зрения источника вируса и эпидемиологии, шаг за шагом исключая связь источников коронавируса нового типа с домашней птицей и скотом, предполагаем, что летучие мыши - самый вероятный источник, переносящий пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса", - рассказал глава управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники Китая У Юаньбинь.

Ранее ученым удалось установить 90-процентную схожесть коронавируса с вирусом в организме летучих мышей, проживающих в городе Чжоушань провинции Чжэцзян.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об ужасающей эпидемии холеры на Гаити.

Жертвами эпидемии холеры, которая вот уже почти месяц свирепствует на Гаити, по последним данным, стали уже 1523 человека. В столице страны Порт-о-Пренсе холера унесла жизни 114 человек. Признаки заболевания с начала эпидемии наблюдались у 66,5 тысяч жителей, почти 28 тысяч из них были госпитализированы. Вылечились и покинули больницы порядка 26,9 тысячи человек.

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Несмотря на эпидемию, в воскресенье на Гаити пройдут выборы, на которых гражданам предстоит избрать президента, 99 членов парламента и 11 сенаторов. Евросоюз выделил на проведение выборов пять миллионов евро.

Эпидемия началась на северо-востоке Гаити в конце октября. Местные жители считают, что источником инфекции была база непальских миротворцев, отходы с которой сливались в ближайшую реку. Масла в огонь подлил ураган "Томас", 

унесший жизни двух десятков граждан. Стихия разрушила системы питьевого водоснабжения.

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Кроме того, Гаити до сих пор не пришла в себя после разрушительного землетрясения, произошедшего в начале года. Тогда погибли 250 тысяч человек. И 1,3 миллиона гаитян все еще проживают в палаточных городках, не имея доступа к бытовым удобствам.

На прошлой неделе первый случай заболевания холерой был выявлен в соседней Доминиканской Республике. В связи с этим главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко призвал российских граждан не посещать эту страну без особой надобности. В ближайшие дни Роспотребнадзор может ввести запрет на выезд россиян в Доминикану.

Темы китай эпидемия коронавирус летучие мыши министерство науки и техники
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