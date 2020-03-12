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Источник Правда.Ру

ВОЗ объявила пандемию по коронавирусу. Что это значит для нас всех

Здоровье

По данным ВОЗ в мире коронавирусом заражены 126252 человек, умерли уже 4601. На основании этого объявлена пандемия по COVID-2019.

Объявление пандемии по коронавирусу, которое сделала ВОЗ, никак не отразиться на людях. В том смысле, что новых ограничений в повседневную жизнь не добавит.

Так считает Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины.

"Пандемия — строго говоря — это всего лишь обозначение третьей стадии распространения вируса:

  • вспышка → эпидемия → пандемия.

Строго говоря, ВОЗ может и не вводить ни ее, ни каких бы то ни было новых ограничительных мер, а предоставить странам право своими силами и по своему усмотрению бороться с коронавирусом", — поясняет Чепурнов.

Это мнение разделяет и Тимур Пестерев, практикующий врач:

"Пандемия — это всего лишь слово, которое значит, что болезнь вышла за рамки отдельных стран и широко распространилась по миру".

Почему пандемия объявлена

Вчера, 11 марта, Теодор Гебрейесус, директор ВОЗ, выступил с заявлением, в котором предупредил, что

"в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в тех странах, куда коронавирус проник".

Особо глава ВОЗ подчеркнул, что власти 81 страны мира, в которых пока нет случаев заражения коронавирусом должны приложить максимум усилий для того, чтобы "предотвратить ввоз даже одного заражения".

"Есть 57 стран, где 10 или менее случаев инфицирования коронавирусом. Там есть все шансы прекратить это в самом начале", — отметил Гебрейесус.

Ситуация в России

11 марта в нашей стране зафиксированы сразу 8 новых случаев заражения COVID-2019:

  • 6 больных из Москвы,
  • 2 — из Московской области,
  • все они недавно были в Италии,
  • среди зараженных есть ребенок, но у него нет симптомов заболевания, он — только переносчик,
  • все 8 человек госпитализированы.
Темы воз пандемия коронавирус заражения в россии всемирная организация здравоохранения
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