МИД Казахстана: переговоры по Сирии в астанинском формате под вопросом

В МИДе Казахстана высказали сомнения о запланированных переговорах по Сирии. Речь идет об астанинском формате.

Изначально встреча планировалась на март. Дату назначили в декабре. Однако, как заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, "ситуация уже поменялась, вполне возможно, что не будет".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 10 марта стартуют переговоры по Идлибу. Встреча российских и турецких дипломатов и военных пройдет в Анкаре.