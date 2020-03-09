Переговоры по Идлибу начнутся в ближайшие дни

Ситуацию в Идлибе и пути ее разрешения обсудят российские и турецкие военные дипломаты. Переговорный процесс стартует в ближайшие дни.

Об этом сообщили в Минобороны Турции.

"В соответствии с московским меморандумом 10 марта в Анкаре начнутся переговоры с участием российской военной делегации", — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Среди наиболее актуальных вопросов патрулирование трассы М4, по которой пойдут автомобили с гуманитарной помощью. Патрулирование должно начаться 15 марта.

Напомним, что после встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Москве в Идлибе начал действовать режим прекращения огня. Боевые действия прекратились 6 марта.