В Идлибе вступил в силу режим прекращения огня

Ровно в полночь (в 01:00 по мск) в зоне дэскалации в сирийской провинции Идлиб, в соответствии с договоренностью между президентами России и Турции, вступил в силу режим прекращения огня.

Как сообщают военные наблюдатели, "огонь по всей линии соприкосновения действительно прекратился в указанное время — в полночь, 6 марта".

Таким образом, на данный момент можно говорить о том, что переговоры между Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом, прошедшие в Кремле 5 марта, заложили основу началу урегулирования ситуации в Сирии.

О чем еще договорились в ходе встречи президенты России и Турции, читайте в материале на сайте.