США поделится с Ираном опытом борьбы с коронавирусом

Американские власти готовы помочь Ирану побороть коронавирус. В США создана специальная рабочая группа.

Об этом заявил президент страны Дональд Трамп.

"Мы отлично справляемся, у нас замечательная группа, Майк Пенс отлично делает свою работу. Я поставил его во главе этой группы. Мы бы помогли Ирану, если бы они этого хотели. Они очень сильно пострадали", — сказал американский лидер в эфире местного телеканала.

Он также подчеркнул, что в США работают лучшие врачи в мире. По словам Трампа, США помогает в борьбе с коронавирусом многим странам мира.

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по словам иранского посла в Москве, страна серьезно нуждается в гуманитарной помощи со стороны России.