Американские власти готовы помочь Ирану побороть коронавирус. В США создана специальная рабочая группа.
Об этом заявил президент страны Дональд Трамп.
"Мы отлично справляемся, у нас замечательная группа, Майк Пенс отлично делает свою работу. Я поставил его во главе этой группы. Мы бы помогли Ирану, если бы они этого хотели. Они очень сильно пострадали", — сказал американский лидер в эфире местного телеканала.
Он также подчеркнул, что в США работают лучшие врачи в мире. По словам Трампа, США помогает в борьбе с коронавирусом многим странам мира.
Ранее "Правда.Ру" писала, что, по словам иранского посла в Москве, страна серьезно нуждается в гуманитарной помощи со стороны России.
ИноСМИ высоко оценили возможности гиперзвуковой ракеты "Циркон".