Лидеры России и Турции встретятся, чтобы обсудить сложившуюся в Сирии ситуацию. Встреча намечена на начало марта.
Об этом сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган:
"Четырёхсторонняя встреча с участием Меркель и Макрона пока ещё не согласована, но мы договорились о встрече с Путиным 5 марта".
Он подчеркнул, что Россия и Турция должны как можно скорее уладить конфликтную ситуацию.
Ранее Эрдоган назвал происходящее в Идлибе войной. А Владимир Путин выразил по этому поводу "серьезную обеспокоенность".
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.