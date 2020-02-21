Телефонный разговор между президентами России и Турции состоялся вечером 21 февраля. Центральной темой разговора стала ситуация в Идлибе.
По итогам беседы стороны договорились о возобновлении межведомственных консультаций.
"Владимир Путин выразил серьёзную обеспокоенность продолжающимися агрессивными действиями экстремистских группировок. Акцентирована необходимость безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Ранее ситуацию в Сирии Путин обсудил с Советом безопасности России.
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.