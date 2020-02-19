В преддверии шестой годовщины неконституционного госпереворота, которым завершился украинский Майдан, в Незалежной подводят итоги "пути страны в Европу".
Анатолий Шарий, известный украинский блогер, в своем очередном ролике сравнил заявленные на Майдане цели с тем, к чему страна пришла за шесть лет "нового пути".
Напомним, что:
Так начиналась новейшая история Украины
"Добрые помыслы участников Майдана не оправдывает то, что они развалили Украину", — резюмирует Анатолий Шарий.
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