Украинский блогер подвел итог шестилетнего пути в Европу

В преддверии шестой годовщины неконституционного госпереворота, которым завершился украинский Майдан, в Незалежной подводят итоги "пути страны в Европу".

Анатолий Шарий. Они просто хотели в Европу

Анатолий Шарий, известный украинский блогер, в своем очередном ролике сравнил заявленные на Майдане цели с тем, к чему страна пришла за шесть лет "нового пути".

Напомним, что:

22 февраля 2014 года Верховной Радой Украины принято постановление о "самоустранении неконституционным способом" президента Украины;

23 февраля "в освободившееся кресло президента страны" в качестве и.о."посажен" спикер Рады Александр Турчинов.

Так начиналась новейшая история Украины