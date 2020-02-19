Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Украинский блогер подвел итог шестилетнего пути в Европу

Мир » Бывший СССР » Украина

В преддверии шестой годовщины неконституционного госпереворота, которым завершился украинский Майдан, в Незалежной подводят итоги "пути страны в Европу".

Анатолий Шарий. Они просто хотели в Европу

Анатолий Шарий, известный украинский блогер, в своем очередном ролике сравнил заявленные на Майдане цели с тем, к чему страна пришла за шесть лет "нового пути".

Напомним, что:

  • 22 февраля 2014 года Верховной Радой Украины принято постановление о "самоустранении неконституционным способом" президента Украины;
  • 23 февраля "в освободившееся кресло президента страны" в качестве и.о."посажен" спикер Рады Александр Турчинов.

Так начиналась новейшая история Украины

"Добрые помыслы участников Майдана не оправдывает то, что они развалили Украину", — резюмирует Анатолий Шарий.

майдан путь в европу анатолий шарий
Актуальная аналитика
Власть
Послание президента: опять народ обманули?
Интересное и полезное
Готовые корма для животных: польза или вред?
Туризм
На рубеже сезонов: календарь самых интересных мероприятий
Последние материалы
На лайнере Diamond Princess в Японии сняли карантин
Киев заявил о подготовке Россией "наступления" на Украину
США сорвали заседание в ООН, не выдав визу российскому дипломату
В ситуации с коронавирусом в Китае забрезжила надежда
Дмитрий Шепелев попрощался с Первым каналом
Эпидемия коронавируса в Китае: статистика за сутки
The Hill: новые санкции против России ударят по американцам
Экс-дипломат: воюя с советским прошлым Украина рушит свою целостность
Россия сократила вложения в госдолг США
132 летальных исхода новой пневмонии в Хубэе
Популярное
Шоу-бизнес
Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии

2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.

Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии
С 1 июля меняются правила начисления пенсии
Шоу-бизнес
С 1 июля меняются правила начисления пенсии
Силовые структуры
Турецкий спецназ уезжает из Сирии под конвоем российских военных
Здоровье
Врачи назвали ранние признаки рака толстой кишки
Василий Амирджанов Церковный троллинг: холивар протоиерея Смирнова Василий Амирджанов Соломон Соловьев Каждый правый имеет право на все - Гороскоп дня Соломон Соловьев Петр Фадеев Американцы голосуют за здоровье и против Трампа Петр Фадеев
Комментарии
"Мне нужна великая Россия": Путин дал эксклюзивное интервью. ВИДЕО
США предлагают России "серьёзный разговор" о ядерном разоружении
На Украине уволили всех прокуроров, расследовавших дело MH17
Счета в зарубежных банках закроют российские министры
Счета в зарубежных банках закроют российские министры
Счета в зарубежных банках закроют российские министры
Дмитрий Фетисов: пенсионная реформа стала последней каплей в чаше терпения
Союз женщин РФ оценил заявление протоиерея о "бесплатных проститутках"
В России могут полностью отменить военный призыв
Россию обязали выплатить $ 50 млрд акционерам ЮКОСа. Деваться некуда?
Счета в зарубежных банках закроют российские министры
Россию обязали выплатить $ 50 млрд акционерам ЮКОСа. Деваться некуда?
Эксперт: легкоатлетов России в полном составе не допустят на Олимпиаду
Россию обязали выплатить $ 50 млрд акционерам ЮКОСа. Деваться некуда?
Счета в зарубежных банках закроют российские министры
Владислав Сурков ушел в отставку: указ президента РФ вступил в силу
Послание президента: опять народ обманули?
Россию обязали выплатить $ 50 млрд акционерам ЮКОСа. Деваться некуда?
Россию обязали выплатить $ 50 млрд акционерам ЮКОСа. Деваться некуда?
Лавров обвинил в ущербности логику членов "нормандского формата"
Су-57 по многим показателям превосходит F-22 и F-35
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ