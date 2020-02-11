Жириновский поставил ультиматум Лукашенко

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал риторику белорусского лидера Александра Лукашенко. Российский политик считает, что Лукашенко следует логике "русские за все заплатят".

"Лукашенко всё хочет подешевле. Но за счёт кого? За счёт русских - они за всё заплатят, по его логике", - задался вопросом Жириновский.

Парламентарий считает, что если у Белоруссии нет денег на оплату поставок газа, то Лукашенко может платить "натуральным продуктом".