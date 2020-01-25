Лукашенко одобрил изменения в договоре по газу с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил поправки в соглашение по газу с Российской Федерацией, которое описывает порядок формирования цен при поставке голубого топлива в Белоруссию, а также транспортировку газа через белорусские газопроводы.

Документ позволяет белорусскому правительству вести переговоры по проекту протокола, а также вносить в него изменения, которые не имеют принципиального характера. Также Лукашенко разрешил чиновникам подписать протокол при достижении договоренностей в пределах одобренного проекта.