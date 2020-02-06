Дьявол перестанет носить Prada, а сам бренд - обвиняться в расизме

Дизайнер Миучче Прада и сотрудники бренда обязаны пройти тренинг по расовому равенству. Так постановила Нью-йоркская комиссия по правам человека.

Как сообщает газета New York Times, поводом для обвинения бренда Prada в расизме стали брелоки в виде чернокожих обезьян.

С чего все началось

Скандал разгорелся, по информации издания, еще в декабре 2018 года. Тогда большая поклонница Prada Чиньер Эзи, адвокат по правам человека, в Facebook разместила фотографию с брелоками Pradamalia.

Сопровождавший картинку пост был полон негодования:

"Кожаные фигурки от Prada чересчур сильно похожи на обезьян, раскрашенных в стиле "блэкфейс", — написала правозащитница.

Справка от "Правда.Ру":

Блэкфейс — разновидность театрального грима, который использовался в конце XIX — XX веке для карикатурного изображения чернокожего человека.

Чем закончился расовый скандал

После волны возмущений, вызванной публикацией, все изделия были изъяты из продажи, а перед "всеми, кого задела эта история" Prada публично извинились.

Но от обвинения в расизме модный дом это не спасло. Больше года понадобилось, чтобы юридические формальности были соблюдены и теперь, как следует из опубликованного в New York Times пресс — релиза комиссии по правам человека Нью-Йорка

"Prada отправит своих американских сотрудников и миланское руководство на обучение по вопросам расового равенства".