Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Дьявол перестанет носить Prada, а сам бренд - обвиняться в расизме

Мир

Дизайнер Миучче Прада и сотрудники бренда обязаны пройти тренинг по расовому равенству. Так постановила Нью-йоркская комиссия по правам человека.

Как сообщает газета New York Times, поводом для обвинения бренда Prada в расизме стали брелоки в виде чернокожих обезьян.

С чего все началось

Скандал разгорелся, по информации издания, еще в декабре 2018 года. Тогда большая поклонница Prada Чиньер Эзи, адвокат по правам человека, в Facebook разместила фотографию с брелоками Pradamalia.

Сопровождавший картинку пост был полон негодования:

"Кожаные фигурки от Prada чересчур сильно похожи на обезьян, раскрашенных в стиле "блэкфейс", — написала правозащитница.

Справка от "Правда.Ру":

Блэкфейс — разновидность театрального грима, который использовался в конце XIX — XX веке для карикатурного изображения чернокожего человека.

Чем закончился расовый скандал

После волны возмущений, вызванной публикацией, все изделия были изъяты из продажи, а перед "всеми, кого задела эта история" Prada публично извинились.

Но от обвинения в расизме модный дом это не спасло. Больше года понадобилось, чтобы юридические формальности были соблюдены и теперь, как следует из опубликованного в New York Times пресс — релиза комиссии по правам человека Нью-Йорка

"Prada отправит своих американских сотрудников и миланское руководство на обучение по вопросам расового равенства".

Темы prada обвинения в расизме
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Элитные подразделения в истории
Формула небес
Разноцветная формула любви Боба Марли - Гороскоп дня
Изобретения. Наука и техника
Facebook и жизнь: просветитель Марк встревожил РПЦ
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Израиль ночью ракетами обстрелял сирийский Дамаск ВИДЕО
В Австрии с воинского кладбища украли ворота, привезенные из России
Дьявол перестанет носить Prada, а сам бренд - обвиняться в расизме
Автомобиль совершил наезд на группу пешеходов в Иерусалиме ВИДЕО
Раскол в "Слуге народа": платить или не платить пенсии жителям Донбасса
Американский вице-адмирал обеспокоен безопасностью своих моряков
Украина: Даже не предлагайте нам Крым! Мы не готовы его забирать!
У россиян на задержанном в Японии судне коронавирус не выявлен
Гонконг отгораживается карантинной зоной от остального Китая
Турецкий самолет совершил жесткую посадку. Есть жертвы
Последние материалы
В Австрии с воинского кладбища украли ворота, привезенные из России
Дьявол перестанет носить Prada, а сам бренд - обвиняться в расизме
Автомобиль совершил наезд на группу пешеходов в Иерусалиме ВИДЕО
Раскол в "Слуге народа": платить или не платить пенсии жителям Донбасса
Американский вице-адмирал обеспокоен безопасностью своих моряков
Украина: Даже не предлагайте нам Крым! Мы не готовы его забирать!
У россиян на задержанном в Японии судне коронавирус не выявлен
Гонконг отгораживается карантинной зоной от остального Китая
Турецкий самолет совершил жесткую посадку. Есть жертвы
"Слуга народа": никаких пенсий тем, кто симпатизирует России. ВИДЕО
Популярное
Мир. Новости мира
Драка пилотов и холод в салоне: Париж не хотел отпускать борт в Москву

Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.

Драка пилотов и холод в салоне: Париж не хотел отпускать борт в Москву
В Балаклаве обнаружили арсенал с оружием XV века
Прошлое
В Балаклаве обнаружили арсенал с оружием XV века
Дерматология
Папилломы жгут, бьют током и отрезают
Новости спорта
FIS: не хотим превращать лыжные гонки в соревнование России и Норвегии
Соломон Соловьев Разноцветная формула любви Боба Марли - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Facebook и жизнь: просветитель Марк встревожил РПЦ Василий Амирджанов Петр Фадеев Коронавирус: чем он опасен для мировой экономики Петр Фадеев
Комментарии
Матвиенко призвала не устраивать травлю грубых чиновников
Правильна ли тактика Путина в отношении бандеровской Украины
Игры с огнем: ответ России на запуск ядерной ракеты США гарантирован
Украина: Даже не предлагайте нам Крым! Мы не готовы его забирать!
Волочкова проведет первую брачную ночь во дворце Петербурга
Светская Россия: Бога могут закрепить в Конституции
Как власть рушит общество и пытается откупиться
Как власть рушит общество и пытается откупиться
Все кому не лень рвутся править Конституцию: теперь вот и Михалкова
Ксению Собчак сняли с рейса в столичном аэропорту
Ксению Собчак сняли с рейса в столичном аэропорту
Почему NASA скрывает достоверную информацию о Марсе?
Российским туристам не нравится досмотр личных вещей в аэропорту
По американской выборной примете Трамп останется
Николай Платошкин: надо не Госсовет усиливать, а Совфед ликвидировать
Светская Россия: Бога могут закрепить в Конституции
Светская Россия: Бога могут закрепить в Конституции
Собчак выбрала для нового дома похожую на гроб ванну
Путин назвал секрет своей молодости
Астролог Чудинов: май 2020 года открывает окно в будущее
Ужесточение политики Минфина к внешним должникам дало первые результаты
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ