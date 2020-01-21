Сотников: Украину, скорее всего, простят за нарушение санкций ООН

Вчера ряд зарубежных СМИ наперебой цитировали заявление иранского военного эксперта Мохаммеда Али Фазеля, который заявил, что немалый вклад в эскалацию конфликта на Ближнем Востоке внесла Украина.

Напомним, по словам Фазеля, именно эта страна в нарушении санкций, наложенных на Иран ООН, продолжала поставлять ему оружие.

Насколько это неожиданное заявление иранского эксперта соответствует действительности

и что может грозить Украине за нарушение санкций ООН, если все сказанное иранским представителем, — правда?

Журналист "Правды.Ру" переадресовал эти вопросы российскому политическому эксперту, старшему научному сотруднику Института востоковедения РАН, Владимиру Сотникову.

— Как Вы считаете, зачем Ирану понадобилось именно сейчас выступать с таким заявлением? Не потому ли, что Киев обвиняет их в преднамеренном уничтожении самолета?

- Вполне возможно. Тем более, что Иран вину за катастрофу признал, извинения принес. А ему никто — в том числе и Украина — не поверили, что сделано это было "по ошибке". А может, причины иные. Пока информации мало для анализа.

— А что грозит Украине со стороны международных организаций?