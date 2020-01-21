Вчера ряд зарубежных СМИ наперебой цитировали заявление иранского военного эксперта Мохаммеда Али Фазеля, который заявил, что немалый вклад в эскалацию конфликта на Ближнем Востоке внесла Украина.
Напомним, по словам Фазеля, именно эта страна в нарушении санкций, наложенных на Иран ООН, продолжала поставлять ему оружие.
и что может грозить Украине за нарушение санкций ООН, если все сказанное иранским представителем, — правда?
Журналист "Правды.Ру" переадресовал эти вопросы российскому политическому эксперту, старшему научному сотруднику Института востоковедения РАН, Владимиру Сотникову.
— Как Вы считаете, зачем Ирану понадобилось именно сейчас выступать с таким заявлением? Не потому ли, что Киев обвиняет их в преднамеренном уничтожении самолета?
- Вполне возможно. Тем более, что Иран вину за катастрофу признал, извинения принес. А ему никто — в том числе и Украина — не поверили, что сделано это было "по ошибке". А может, причины иные. Пока информации мало для анализа.
— А что грозит Украине со стороны международных организаций?
- Что и всем другим нарушителям. Теоретически дело в том, что санкции ООН — это серьезная вещь. И теперь, если подтвердится "признание" Ирана, санкции могут быть наложены уже на Украину. Но это в теории. Практически же ничего не мешает частным украинским компаниям и даже государственным украинским компаниям, которые связаны с вооружением, поставлять его Ирану и через Иран — третьим странам. Думаю, что ничего серьезного Украине сейчас не грозит.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.