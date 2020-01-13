Убийство Сулеймани - часть кампании Трампа по давлению на Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что генерала Касема Сулеймани следовало убить еще 20 лет назад.

Он отметил, что на самом деле не важно, представлял Сулеймани угрозу для Соединенных Штатов или нет, учитывая его прошлое.

"Фейковые СМИ и демократы пытаются сделать из Сулеймани замечательного парня только потому, что я сделал то, что должно было быть сделано 20 лет назад", — заявил американский президент.

NBC News сообщает, что бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон призвал Трампа подписать соглашение об операции по уничтожению Сулеймани после того, как Иран сбил американский беспилотник, который нарушил воздушное пространство Исламской Республики.

Как сообщает информационный портал PressTV со ссылкой на бывшего чиновника президентской администрации, убийство Сулеймани было частью кампании Дональда Трампа по максимальному давлению на Иран и планировалось задолго до приведения в исполнение смертельного приговора иранскому генералу.