Хафтар приветствовал инициативу России о прекращении огня в Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара приветствует инициативу России по перемирию в Ливии, сообщил официальный представитель ВС Ливии генерал Ахмед аль-Мисмари.

«Главное командование ЛНА приветствует инициативу уважаемого президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, направленную на достижение мира и стабильности в Ливии, это цель и мечта вооруженных сил ЛНА», - цитирует «Политика сегодня» сообщение ЛНА.

Главное командование ВС Ливии при этом добавило, что конттеррористическая операция против группировок, классифицированных террористами резолюциями Совета Безопасности ООН, будет продолжена.

Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласовали 8 января позицию по Ливии во время встречи в Стамбуле. Главы государств призвали прекратить огонь в Ливии в ночь на 12 января, а затем участникам вернуться за стол переговоров.

С 2014 года ЛНА под командованием Халифы Хафтара проводит в Ливии контртеррористическую операцию «Аль-Карама», направленную против боевиков, захвативших ливийские земли после революции 2011 года. Правительство национального согласия Ливии оккупировало столицу страны - Триполи - и незаконно удерживает контроль над городом.

Изначально ПНС Ливии было сформировано в 2016 году в соответствии с Ливийским политическим соглашением, известным также как Схиратские соглашения. Этот документ четко регулирует обязанности исполнительных и законодательных органов Ливии, а также сроки их мандата ПНС, который был ограничен двумя годами.

За этот период ПНС должно было сформировать конституцию и параллельно обеспечивать граждан Ливии базовыми потребностями: следить за обеспечением социальных нужд, безопасностью и следованием букве закона. Но на деле Правительство национального согласия только усугубило кризис, связалось с террористами, и взяло под контроль наркотрафик и торговлю людьми.