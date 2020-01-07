32 человека погибли в давке на похоронах Сулеймани

Давка вспыхнула во вторник на траурной процессии в честь иранского генерала, убитого в результате авиаудара США на прошлой неделе.

В результате столпотворения погибли 32 человека и пострадали не менее 190, сообщают иранские СМИ.

Давка произошла в Кермане, родном городе военачальника Касема Сулеймани, когда началось траурное шествие. Первые видео, опубликованные в интернете, демонстрировали людей, лежащих безжизненно на дороге, пока другие кричали и пытались помочь им. Похороны Сулеймани позже были отложены, но никаких новых сроков не было дано.

"К сожалению, в результате давки некоторые наши соотечественники получили ранения, а некоторые были убиты во время траурных процессий", — заявил глава иранской службы экстренной медицинской помощи Пир Хусейн Куливанд.

Выступая в Кермане, Хоссейн Салами, заменивший покойного на его посту высоко оценил подвиги Солеймани, назвав их необходимыми для поддержки палестинских группировок, йеменских повстанцев-хуситов и шиитских ополченцев в Ираке и Сирии. Как мученик, Солеймани представлял еще большую угрозу для врагов Ирана, сказал Салами.