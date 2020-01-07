Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

32 человека погибли в давке на похоронах Сулеймани

Мир » Азия » Ближний Восток

Давка вспыхнула во вторник на траурной процессии в честь иранского генерала, убитого в результате авиаудара США на прошлой неделе.

В результате столпотворения погибли 32 человека и пострадали не менее 190, сообщают иранские СМИ.

Давка произошла в Кермане, родном городе военачальника Касема Сулеймани, когда началось траурное шествие. Первые видео, опубликованные в интернете, демонстрировали людей, лежащих безжизненно на дороге, пока другие кричали и пытались помочь им. Похороны Сулеймани позже были отложены, но никаких новых сроков не было дано.

"К сожалению, в результате давки некоторые наши соотечественники получили ранения, а некоторые были убиты во время траурных процессий", — заявил глава иранской службы экстренной медицинской помощи Пир Хусейн Куливанд.

Выступая в Кермане, Хоссейн Салами, заменивший покойного на его посту высоко оценил подвиги Солеймани, назвав их необходимыми для поддержки палестинских группировок, йеменских повстанцев-хуситов и шиитских ополченцев в Ираке и Сирии. Как мученик, Солеймани представлял еще большую угрозу для врагов Ирана, сказал Салами.

Темы давка похороны хоссейн салами касем сулеймани
Актуальная аналитика
Православие
Рождество по-грузински - праздник для всех
Недвижимость
Четыре совета по аренде и сдаче жилья, чтобы не потерять свои деньги
Формула небес
Астрология направит, но за вас не сделает
Новости Все >
32 человека погибли в давке на похоронах Сулеймани
Ещё более мощное землетрясение сотрясло Пуэрто-Рико
Уроженцев Ирана часами допрашивали на американской границе
Карди Би выберет себе нигерийское имя через соцсети
Природная достопримечательность уничтожена землетрясением в Пуэрто-Рико
Иранский парламент признал Петагон террористической организацией
Каждый третий неправославный в России отмечает Рождество
"Ikea" выплатит $46 млн семье ребёнка, погибшего при падении комода
Последние почести генералу Сулеймани отдают в его родном городе
В Сети ходят слухи, что на Украине запустили производство Lada
Последние материалы
Рождество по-грузински - праздник для всех
Четыре совета по аренде и сдаче жилья, чтобы не потерять свои деньги
Карди Би выберет себе нигерийское имя через соцсети
Природная достопримечательность уничтожена землетрясением в Пуэрто-Рико
Иранский парламент признал Петагон террористической организацией
Каждый третий неправославный в России отмечает Рождество
Астрология направит, но за вас не сделает
"Ikea" выплатит $46 млн семье ребёнка, погибшего при падении комода
Последние почести генералу Сулеймани отдают в его родном городе
Ефим Дикий о новых наполеонах круглого стола России
Популярное
Ближний Восток
Жириновский рассказал, как Ирану выстоять в противостоянии с США

Глава ЛДПР Владимир Жириновский высказался о гибели иранского генерала Касема Сулеймани.

Жириновский рассказал, как Ирану выстоять в противостоянии с США
Сергей Ильин: положение людей ухудшается умышленно
Кошелек
Сергей Ильин: положение людей ухудшается умышленно
Общество
В минздраве прокомментировали смерть онколога Павленко
Хоккей. Последние новости
Шведскому хоккеисту не понравилось поведение россиян в полуфинале МЧМ
Соломон Соловьев Козероги, управляющие временем - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Медики Бабаево перестанут носить пациентов на руках Василий Амирджанов Айдын Мехтиев Дилемма Трампа: импичмент или война с Ираном Айдын Мехтиев
Комментарии
Протесты будут нарастать. Кто их возглавит?
Уроженцев Ирана часами допрашивали на американской границе
Протесты будут нарастать. Кто их возглавит?
Протесты будут нарастать. Кто их возглавит?
Протесты будут нарастать. Кто их возглавит?
Протесты будут нарастать. Кто их возглавит?
Протесты будут нарастать. Кто их возглавит?
Совбез ООН не будет обсуждать убийство Сулеймани
Совбез ООН не будет обсуждать убийство Сулеймани
Леди Гага рассказала о пережитой череде изнасилований
Харви Вайнштейн прибыл в суд перед началом разбирательства по его делу
Каждый третий неправославный в России отмечает Рождество
Иранский парламент признал Петагон террористической организацией
Иранский парламент признал Петагон террористической организацией
Совбез ООН не будет обсуждать убийство Сулеймани
В Госдуме обсудят поведение Жириновского на Красной площади
Протестное движение-2020: стоит ли ждать сюрпризов
Протесты будут нарастать. Кто их возглавит?
Власти отвратительно работают по ситуации в Якутии - эксперт
Власти отвратительно работают по ситуации в Якутии - эксперт
В Госдуме обсудят поведение Жириновского на Красной площади
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ