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Последние почести генералу Сулеймани отдают в его родном городе

Мир » Азия » Ближний Восток

Огромные толпы одетых в чёрное плакальщиков пришли отдать последние почести иранскому генералу Касему Сулеймани перед его похоронами.

Сулеймани был убит в Багдаде 3 декабря в ходе атаки беспилотника США. Америка рассматривала его как террориста и "неизбежную" угрозу.

В настоящее время его тело доставлено в его родной город Керман на юго-востоке Ирана, где Сулеймани и будет похоронен.

Проходящая в Тегеране траурная процессия также собрала громадное количество народа.

Всенародный траур

Иранское гостелевидение демонстрировало кадры с огромными толпами людей, принимавших участие в траурных мероприятиях, состоявшихся в иранской столице в понедельник. Сообщалось, что вышли "миллионы", хотя эта цифра еще не проверена.

Скорбящие пронесли гроб Сулеймани над их головами, скандируя "Смерть Америке".

Позднее останки Сулеймани были доставлены в Кум, город, имеющий большое религиозное значение для шиитов, где также собирались огромные толпы для проведения церемонии, прежде чем покойного генерала перевезли в Керман.

Смерть Сулеймани предельно обострила обстановку в регионе, напоминает "Правда.Ру". Иран вышел из ядерной сделки с США, а Ирак требует вывести американские войска со своей территории. Тем временем Дональд Трамп грозит "возможно, непропорциональным" ответом на попытки мести Соединённым Штатам за смерть иранского военачальника.

Темы керман похороны касем сулеймани
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