Эстонский политик вновь поднял тему территориальных претензий к России

Хенн Пыллуаас, спикер эстонского парламента, опять заговорил о том, что Россия должна "вернуть территории".

В своем новогоднем видеопоздравлении, которое размещено на сайте парламента, политик заявил, что Тартуский договор, заключенный 2 февраля 1920 года СССР и Эстонией, действителен по настоящее время.

Пыллуаас напомнил, что согласно этому договору, который и сегодня находится в реестре действующих международных договоров ООН, была в то время установлена российско-эстонская граница.

"И теперь, — говорит парламентарий, — когда восстановлена независимость Эстонии, новая свободная страна является правопреемником государства, образованного в 1918 году, во всех проявлениях, включая государственную границу".

Напомним, что подобные высказывания уже стали своеобразной "визитной карточкой" Хенна Пыллуасса, несмотря на то, что по всем международным нормам Тартуский договор — не более чем часть мировой истории.