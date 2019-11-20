Таллин потребовал, чтобы Россия "вернула эстонские территории"

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас потребовал от России "вернуть аннексированные территории".

По мнению политика, соседняя страна (Россия, — прим. Правда. ру) незаконно, "в нарушение принципов Тартуского мирного соглашения" владеет чуть более чем 5% эстонских земель. Речь идет, уточнил он в своем Facebook, о территории, на которой расположены часть Печорского района Псковской области и Ивангород.

Напомним, что документ, на который ссылается Пыллуаас, датирован 1920 годом и к настоящему моменту уже не имеет юридической силы. Он утратил ее еще в тот момент, когда Эстония вошла в состав СССР. Об этом ранее неоднократно напоминали эстонским коллегам российские дипломаты.

Однако, вслед за спикером парламента и республиканский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу выступил с заявлением, что "ради ратификации договора о границе с Россией не будет отказываться от Тартуского соглашения" и будет настаивать на возвращении в юрисдикцию Таллина части территорий Ленинградской и Псковской областей.

Политические эксперты обратили внимание на то, что такие заявления с завидным постоянством звучат от политиков, делающих ставку на националистически настроенный электорат.

А между тем, в самой Эстонии представители более умеренных сил совсем не против заключения соглашения о границе с Россией. И то, что данный вопрос до сих пор не вынесен на публичное обсуждение — лишь свидетельство того, что правящая коалиция опасается раскола внутри самой себя.