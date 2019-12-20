Российская и украинская стороны окончательно договорились

Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований.

Накануне вице-президент Еврокомиссии Марош Шефрович заявил, что Россия, Украина и Евросоюз на переговорах в Берлине достигли принципиального соглашения по условиям транзита российского газа через украинскую территорию.

В конце ноября "Нафтогаз Украины" предложил российской компании "Газпром" погасить долг в размере 3 миллиардов долларов в соответствии с решением Стокгольмского арбитража прямыми поставками газа.

Ранее Газпром направил украинской газовой компании официальное предложение по транзиту топлива через территорию Украины. Однако в Киеве от этого предложения отказались.

Владимир Путин говорил о риске прекращения транзита российского газа через Украину. Президент РФ отмечал, что Россия готова существенно снизить цену на газ для Украины в случае перехода на его прямые поставки, а не на реверсные, которые существуют только на бумаге.