Азаров заявил, что у него есть запись переговоров Маккейна и Яценюка

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что в его распоряжении есть запись разговора сенатора Джона Маккейна и Арсения Яценюка от 14 декабря 2013 года.

Азаров утверждает, что эту запись можно использовать против нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, чтобы проверить его на "вшивость". Бывший премьер-министр утверждает, что Маккейн поставил заговорщикам две цели: не допустить Таможенного союза Украины с Россией, а также не дать России завладеть Крымом