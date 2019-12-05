МИД: заявление Киева отгородиться от Донбасса стеной - контрпродуктивно

На заявление Киева о том, что Украина отгородится от Донбасса стеной, если Россия не согласится на "прекращение огня и обмен пленными" на саммите в "нормандском формате", отреагировали в российском МИД.

Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко назвал данное заявление контрпродуктивным. По мнению дипломата, "попытки спекулировать на разного рода негативных сценариях" не могут быть полезны накануне встречи лидеров стран в Париже. Он также считает, что такие заявления вызывают вопросы относительно реальных намерений Украины на предстоящем саммите, который запланирован на 9 декабря.

Для России основной задачей саммита является подтверждение приверженности Киева, Донецка и Луганска минским договоренностям, отметил Андрей Руденко.

Российский дипломат таким образом ответил на выступление советника президента Украины Андрея Ермака на форуме в Лондоне, в котором тот сообщил, что если Россия не хочет договариваться с украинскими властями, то Киев построит стену между Украиной и Донбассом.