На Украине уверены: Зеленский не пойдет на уступки Путину

Украинский президент не станет идти на уступки российскому лидеру на саммите в "нормандском формате" в Париже, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Он считает, что российская сторона, выступая на саммите, будет делать все, чтобы Киев пошел на прямые отношения с самопровозглашенными республиками Донбасса. "Я уверен, что от президента Зеленского ни одного шага на какие-то уступки, которые будут не на пользу нашему государству, мы там не увидим", — заявил Алексей Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что Киев будет действовать в соответствии с национальными интересами.

Сам украинский президент ранее заявлял о готовности провести двустороннюю встречу с Владимиром Путиным в рамках саммита "нормандской четверки". Зеленский подчеркнул, что его главным ожиданием от предстоящего саммита является получение понимания, "когда и как мы можем остановить войну".