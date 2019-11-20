Британия утилизирует памятные монеты Брекзита

В Британии начали переплавку памятных монеты, которые были отчеканены в честь грядущего выхода государства из Евросоюза. Всего изготовили около 1 миллиона семигранных монет, каждая номиналом в 50 пенсов.

На монетах указывалась дата 31 октября 2019 года, но британскому премьер-министру Борису Джонсону удалось добиться отсрочки Brexit до 31 января будущего года.

Отмечается, что монетный двор не раскрыл объемы затрат, которые потребовались на выпуск и утилизацию пенсов.

Напомним, о планах уничтожения денег стало известно в конце октября текущего года. Тогда сообщалось, что в Британии намеревались выпустить памятную монету также к первой дате выхода, то есть 29 марта этого года. Представители казначейства подтвердили, что не откажутся от своих планов и к очередному сроку.