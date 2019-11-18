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Источник Правда.Ру

В Латвии прозвучало неожиданное заявление по Крыму

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

 В латвийском парламенте прозвучало весьма неожиданное для этой страны заявление о Крыме.

Депутат местного Сейма заявил, что Киев сам виноват в потере полуострова. Свою точку зрения политик объяснил тем, что Украина никогда не была независимой страной, а управлялась политикой олигархов, а также влиянием извне.

Об этом сообщает Рамблер. 

По словам Яниса Адамсонса , именно тот факт, что действия страны на международной арене определялись не в Киеве, а далеко за пределами Украины, и стал причиной отделения Крыма.

"Нравится это кому-то или нет, Украина сама потеряла Крым", — отметил политик.

При этом, Адамсонс выразил надежду, что вскоре на Украине воцарится порядок, который сумеет навести новая власть во главе с Владимиром Зеленским.

Справка Правда. ру: Депутат Янис Адамсонс — в прошлом капитан первого ранга, командующий Государственной пограничной службой Латвии, глава МВД.

Фото: twitter.com

 

Темы крым сейм латвия украина заявление янис адамсонс
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