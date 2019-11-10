В США опубликуют стенограмму второго разговора Трампа с Зеленским

Президент США Дональд Трамп назвал интерес к своим разговорам с украинским лидером Владимиром Зеленским "охотой на ведьм". Глава Белого дома заверил, что в стенограмме второго разговора с президентом Украины не содержится ничего компрометирующего, поэтому он готов её обнародовать уже 12 ноября.

Публикация стенограммы первого телефонного разговора Трампа и Зеленского спровоцировала начало процедуры импичмента в США. Американского лидера обвинили в давлении на Зеленского с целью начать расследование против его оппонента по грядущим президентским выборам Джо Байдена и его сына Хантера, которые замешаны в коррупционных схемах на Украине.