Президент США Дональд Трамп написал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому письмо 29 мая 2019 года, сразу после его избрания на пост главы государства. Тогда Трамп поздравил своего украинского коллегу с избранием, а также пообещал "непоколебимую поддержку".
"Ваше избрание доказало, что демократия возможна в любой стране бывшего советского региона. Успех Украины является примером триумфа демократии над возрождающимся деспотизмом", - написал американский лидер Зеленскому.
Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского в Белый дом. Сотрудники администрации президента отмечают, что стиль письма "сильно отличается" от тона, которым Трамп отзывался об Украине и Зеленском.
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