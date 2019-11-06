Трамп пообещал Зеленскому "непоколебимую поддержку"

Президент США Дональд Трамп написал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому письмо 29 мая 2019 года, сразу после его избрания на пост главы государства. Тогда Трамп поздравил своего украинского коллегу с избранием, а также пообещал "непоколебимую поддержку".

"Ваше избрание доказало, что демократия возможна в любой стране бывшего советского региона. Успех Украины является примером триумфа демократии над возрождающимся деспотизмом", - написал американский лидер Зеленскому.

Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского в Белый дом. Сотрудники администрации президента отмечают, что стиль письма "сильно отличается" от тона, которым Трамп отзывался об Украине и Зеленском.