Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Трамп пообещал Зеленскому "непоколебимую поддержку"

Мир print

Президент США Дональд Трамп написал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому письмо 29 мая 2019 года, сразу после его избрания на пост главы государства. Тогда Трамп поздравил своего украинского коллегу с избранием, а также пообещал "непоколебимую поддержку".

"Ваше избрание доказало, что демократия возможна в любой стране бывшего советского региона. Успех Украины является примером триумфа демократии над возрождающимся деспотизмом", - написал американский лидер Зеленскому.

Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского в Белый дом. Сотрудники администрации президента отмечают, что стиль письма "сильно отличается" от тона, которым Трамп отзывался об Украине и Зеленском.

Темы письмо белый дом дональд трамп владимир зеленский непоколебимая поддержка
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Война в Боснии. Факты
Новости Украины
Война в Донбассе: шоу продолжается
Здоровье
Уменьшение размеров мозга связано с алкоголем
Новости Все >
Менеджер Макгрегора назвал имя следующего соперника ирландца
Трамп пообещал Зеленскому "непоколебимую поддержку"
Шведский депутат призвал вступить в НАТО из-за "российской агрессии"
Фигуристка Кихира подготовила новый каскад
Шамсутдинов рассказал отцу, что застрелил сослуживцев из-за дедовщины
75% жителей России не сделали пенсионных накоплений
"Челси" - "Аякс" - 4:4. Невероятный камбэк лондонцев
Черышев получил повреждение и может пропустить матчи сборной России
11 тысяч ученых пообещали человечеству "неописуемые страдания"
Заседание ВАДА по российскому вопросу состоится 9 декабря
Последние материалы
Шведский депутат призвал вступить в НАТО из-за "российской агрессии"
Фигуристка Кихира подготовила новый каскад
Война в Боснии. Факты
Шамсутдинов рассказал отцу, что застрелил сослуживцев из-за дедовщины
75% жителей России не сделали пенсионных накоплений
"Челси" - "Аякс" - 4:4. Невероятный камбэк лондонцев
Черышев получил повреждение и может пропустить матчи сборной России
11 тысяч ученых пообещали человечеству "неописуемые страдания"
Заседание ВАДА по российскому вопросу состоится 9 декабря
В США полагают, что Россия может применить ИИ в военных целях
Популярное
Здоровье
Исследователи рассказали, как организм предупреждает о раке кишечника

Исследователи проанализировали данные более 120 тысяч человек.

Исследователи рассказали, как организм предупреждает о раке кишечника
Они метко стреляли: 3 самых лучших снайпера в истории человечества
Силовые структуры
Они метко стреляли: 3 самых лучших снайпера в истории человечества
Общество
"Не клоачный, а фашистский": еще один профессор ВШЭ о русском языке
Авто
Как самому приготовить незамерзайку? Три простых рецепта
Соломон Соловьев В джазе только Скорпионы - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Президенты Финляндии и Литвы обсудили диалог с Россией Любовь Степушова Игорь Буккер Чем оборачиваются научные фантазии Игорь Буккер
Комментарии
В США полагают, что Россия может применить ИИ в военных целях
Шведский депутат призвал вступить в НАТО из-за "российской агрессии"
WP: Трамп с первых дней президентства ненавидел Украину
Бывший министр обороны ДНР назвал Донбасс "клоакой"
Эксперт рассказал, когда на Украине начнутся перебои с газом
Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку
Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку
Политик рассказал, почему 68% украинцев считают Россию "агрессором"
Политик рассказал, почему 68% украинцев считают Россию "агрессором"
Аналитики: "рулить" криминалитетом будут чеченские воры в законе
Эксперт рассказал, когда на Украине начнутся перебои с газом
Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку
Бывший министр обороны ДНР назвал Донбасс "клоакой"
Политик рассказал, почему 68% украинцев считают Россию "агрессором"
Политик рассказал, почему 68% украинцев считают Россию "агрессором"
Политик рассказал, почему 68% украинцев считают Россию "агрессором"
Минобороны РФ планирует вернуть военную тайну
Президенты Финляндии и Литвы обсудили диалог с Россией
Горбачев одобрил политику СССР при крушении Берлинской стены
Политик рассказал, почему 68% украинцев считают Россию "агрессором"
"Нафтогаз" предъявил "Газпрому" иски на $22 млрд
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ