В Питтсбурге провал на дороге "засосал" автобус

В центре Питтсбурга, на одной из центральных улиц, образовался огромный прямоугольный провал, в который "засосало" большой автобус.

Происшествие, как сообщает Fox News, парализовало движение в центре города. На место были вызваны спасатели, однако на подъем и эвакуацию огромного автобуса потребовалось довольно много времени. Вытаскивали его из провала при помощи подъемного крана.

По сообщению очевидцев, машина остановилась на красный сигнал светофора и в этот момент под ней разверзся асфальт. По счастливой случайности никто из людей серьезно не пострадал.

Фотографии и видео с места необычной аварии, размещенные в Интернете, сразу стали вирусными.

"Мэр, куда дел деньги на ремонт дорог?"- интересуются в комментариях читатели.

Многих удивила правильная форма "воронки", в которую "засосало" заднюю часть автобуса.

"Как-то это очень подозрительно — идеальный прямоугольник… А не ведет ли он к подземным тоннелям?"- поинтересовался Mytwelvecents.

"Это была прямоугольная заплатка. Здесь был прорыв теплотрассы, отремонтировали, но вода все подмыла. Дорогу залатали — и вот результат, провал", — пояснил Redjas.

"На этой улице постоянные проблемы то с теплотрассой, то с канализацией. Надо больше денег вкладывать в инфраструктуру", — добавил Strandedstranger.

"То, что случилось — это результат отвратительного технического обслуживания городских канализационных, водопроводных и водоотводных систем", — добавил Abraham.

"Позор! У Америки вся инфраструктура как в странах третьего мира", — возмутился HopingForGood.

Фото: Globallookpress