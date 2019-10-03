Помпео заявил, что США продолжат помогать Украине бороться с Россией

Находящийся с визитом на Апеннинах госсекретарь США Майк Помпео в среду заявил, что политика Вашингтона в отношении Украины остается неизменной и не претерпит никаких серьезных изменений в будущем.

Сообщение об этом распространило сегодня РИА Новости.

"Мы будем продолжать оказывать помощь Украине и ее новым властям в противостоянии российской угрозе и в борьбе с внутренней коррупцией", - приводит агентство слова Помпео, сказанные в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Риме с главой итальянского МИД Луиджи Ди Майо.

Политик выразил уверенность, что политика Вашингтона по этому вопросу не претерпит серьезных изменений и в будущем.

Кроме того, Помпео дал понять, что скандал вокруг беседы Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом не повлияет на линию администрации США по Украине.

Ранее Помпео потребовал от Москвы "вернуть" Крым под контроль Киева. В ответ Мария Захарова колко осадила американского чиновника.

"Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майк Помпео, который не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан", - написала она в Facebook. Подробнее об этом читайте в материале Правда.ру.

Читайте также: Помпео призвал Киев вернуться к "нормандскому формату"

Фото: whyy.org