Находящийся с визитом на Апеннинах госсекретарь США Майк Помпео в среду заявил, что политика Вашингтона в отношении Украины остается неизменной и не претерпит никаких серьезных изменений в будущем.
Сообщение об этом распространило сегодня РИА Новости.
"Мы будем продолжать оказывать помощь Украине и ее новым властям в противостоянии российской угрозе и в борьбе с внутренней коррупцией", - приводит агентство слова Помпео, сказанные в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Риме с главой итальянского МИД Луиджи Ди Майо.
Политик выразил уверенность, что политика Вашингтона по этому вопросу не претерпит серьезных изменений и в будущем.
Кроме того, Помпео дал понять, что скандал вокруг беседы Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом не повлияет на линию администрации США по Украине.
Ранее Помпео потребовал от Москвы "вернуть" Крым под контроль Киева. В ответ Мария Захарова колко осадила американского чиновника.
"Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майк Помпео, который не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан", - написала она в Facebook. Подробнее об этом читайте в материале Правда.ру.
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Фото: whyy.org
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