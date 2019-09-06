Государственный секретарь США Майк Помпео посоветовал новым властям Украины вернуться к "нормандскому формату".
"Мы надеемся, что новое руководство в Украине откроет новую главу в этом разговоре", - сказал представитель Белого дома в интервью изданию The Daily Signal.
По словам Помпео, руководство Украины сможет "оживить" нормандский формат. При этом даты следующей встречи лидеров "нормандской четверки" пока нет.
Напомним, Россия, Франция, Германия и Украина в ходе встречи в Минске в 2015 году разработали комплекс мер, направленных на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Встречи в подобном формате проводятся также на уровне министров иностранных дел четырех стран и на экспертном уровне.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Владимир Зеленский поддержал возможное присоединение США к переговорам в "нормандском формате" по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом глава государства сказал во время встречи с советником американского президента по национальной безопасности Джоном Болтоном.
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.