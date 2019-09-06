Помпео призвал Киев вернуться к "нормандскому формату"

Государственный секретарь США Майк Помпео посоветовал новым властям Украины вернуться к "нормандскому формату".

"Мы надеемся, что новое руководство в Украине откроет новую главу в этом разговоре", - сказал представитель Белого дома в интервью изданию The Daily Signal.

По словам Помпео, руководство Украины сможет "оживить" нормандский формат. При этом даты следующей встречи лидеров "нормандской четверки" пока нет.

Напомним, Россия, Франция, Германия и Украина в ходе встречи в Минске в 2015 году разработали комплекс мер, направленных на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Встречи в подобном формате проводятся также на уровне министров иностранных дел четырех стран и на экспертном уровне.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Владимир Зеленский поддержал возможное присоединение США к переговорам в "нормандском формате" по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом глава государства сказал во время встречи с советником американского президента по национальной безопасности Джоном Болтоном.

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