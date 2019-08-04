Крымский полуостров обязан вернуться в состав Украины.
Об этом в ходе своего выступления в Вашингтоне заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео.
Так американский госсекретарь ответил на вопрос о том, стоит ли мировой общественности ждать возвращения Крыма в состав Украины.
"Позиция США — это неприемлемо. Крым должен вернуться", — заявил Майк Помпео.
Отметим, что официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова ответила госсекретарю США в своем аккаунте в социальной сети Facebook.
Захарова обвинила Майка Помпео в неуважении к результатам референдума, а также подчеркнула, что государственный секретарь Соединенных Штатов Америки — "последний человек, кому Крым что-то должен".
Напомним, что Крымский полуостров вошел в состав Российской Федерации в 2014 году. Тогда на его территории прошел референдум, по итогам которого полуостров и стал территорией России, а Севастополь — городом федерального значения.
Ранее глава Вооруженных сил Украины заявил, что Россия готовилась забрать Крымский полуостров с момента развала Советского Союза.
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