24-летний житель Украины женился на своей двоюродной бабушке.
Об инциденте сообщает украинский телеканал "1+1", передает "Взгляд".
Соседи парня утверждают, что тот сделал это ради отсрочки от службы в армии.
Дело в том, что 81-летняя женщина имеет инвалидность 1-й группы. Соответственно, поясняет "1+1", ее супруг после свадьбы становится ее опекуном.
Опекунство над инвалидом же гарантирует призывнику отсрочку от службы в украинской армии.
Как рассказывают соседи, супруг-внук приезжает к супруге-бабушке каждый день. Но навещают ее и другие родственники, сообщают жители села в Винницкой области.
Ранее сообщалось, что в ходе учений во Львовской области польский военнослужащий застрелил украинского солдата.
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