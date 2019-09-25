На Украине призывник женился на своей бабушке ради отсрочки от армии

24-летний житель Украины женился на своей двоюродной бабушке.

Об инциденте сообщает украинский телеканал "1+1", передает "Взгляд".

Соседи парня утверждают, что тот сделал это ради отсрочки от службы в армии.

Дело в том, что 81-летняя женщина имеет инвалидность 1-й группы. Соответственно, поясняет "1+1", ее супруг после свадьбы становится ее опекуном.

Опекунство над инвалидом же гарантирует призывнику отсрочку от службы в украинской армии.

Как рассказывают соседи, супруг-внук приезжает к супруге-бабушке каждый день. Но навещают ее и другие родственники, сообщают жители села в Винницкой области.

Ранее сообщалось, что в ходе учений во Львовской области польский военнослужащий застрелил украинского солдата.

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